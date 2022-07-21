Перечислены последствия для стран из американского списка спонсоров терроризма

Юрист Домрин заявил, что за поддержку стран-спонсоров терроризма в США могут арестовать

Заявление спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси о внесении России в список стран-спонсоров терроризма нужно расценивать очень серьезно, считает профессор факультета права ВШЭ Александр Домрин. В разговоре с «Лентой.ру» он перечислил последствия для стран, которые включены в этот перечень.

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси пригрозила госсекретарю Энтони Блинкену, что Конгресс самостоятельно внесет Россию в список стран-спонсоров терроризма. Конгрессвумен в ходе телефонного разговора обратилась к руководителю внешнеполитического ведомства с требованием наделить Россию таким статусом. В противном случае она пообещала добиться признания через своих коллег.

Такое заявление можно расценивать как более чем реальную угрозу со стороны США Александр Домрин профессор ВШЭ

«С точки зрения американского права это означает, что граждане по подозрению в том, что они поддерживают свою страну, которая объявлена страной-спонсором терроризма, могут быть арестованы на территории Соединенных Штатов Америки или арестованы по запросу США на территории других стран. Денежные средства, движимое и недвижимое имущество россиян, находящиеся в США, могут быть арестованы или заморожены», — объяснил Домрин.

Профессор ВШЭ добавил, что подобные действия производятся в сторону граждан тех стран, которые уже внесены в список стран-спонсоров терроризма США. Юрист также пояснил, почему Нэнси Пелоси обратилась к Блинкену.

«Ежегодно в США Госдепартамент составляет список стран-спонсоров терроризма. В данный момент в этом списке четыре страны: Куба, Иран, Северная Корея и Сирия. Через Конгресс внести в этот список Россию будет сложнее, чем через Госдепартамент. Конгресс — это достаточно демократичная организация, потребуются заседания, потребуются голосования, в отличие от Госдепартамента, где одной подписью Блинкена все решается. Поэтому Нэнси Пелоси обратилась к Блинкену», — заключил Домрин.

Первый заместитель главы комитета Государственной Думы по международным делам Алексей Чепа заявил, что санкции в отношении России не достигают результата, поэтому Соединенные Штаты пытаются придать РФ статус страны-террориста. По мнению депутата, таким образом американские власти пытаются осложнить отношения России со всеми странами.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что отношения России и США трудно испортить, они и так находятся в незавидном положении. Москва уже перестала удивляться любым заявлениям Вашингтона, добавил он.

