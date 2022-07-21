В Госдуме объяснили желание США дать России статус страны-террориста

Депутат Чепа: США хотят признать Россию спонсором терроризма из-за провала санкций

Санкции в отношении России не достигают результата, поэтому Соединенные Штаты пытаются придать РФ статус страны-террориста. Так желание США объяснил первый заместитель главы комитета Государственной Думы по международным делам Алексей Чепа, передает РИА Новости.

По мнению депутата, таким образом американские власти пытаются осложнить отношения России со всеми странами.

21 июля спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси пригрозила госсекретарю Энтони Блинкену, что конгресс самостоятельно внесет Россию в список стран-спонсоров терроризма.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что отношения России и США трудно испортить, они и так находятся в незавидном положении. Москва уже перестала удивляться любым заявлениям Вашингтона, добавил он.