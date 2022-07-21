Кремль оценил отношения России и США

Пресс-секретарь Путина Песков заявил о незавидном положении отношений России и США

Отношения России и США уже трудно испортить, они и так находятся в незавидном положении. Такую оценку озвучил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

Москва уже перестала удивляться любым заявлениям Вашингтона, добавил пресс-секретарь Владимира Путина, но в Кремле очень негативно оценивают последствия для отношений между странами в случае признания России Конгрессом США «спонсором терроризма».

27 июня президент Украины Владимир Зеленский обратился к США с просьбой признать Россию страной-спонсором терроризма. Он отметил, что соответствующая резолюция одобрена комитетом Сената США, а юридическое решение может быть принято Госдепом.

Ранее 21 июля сообщалось, что спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси пригрозила госсекретарю Энтони Блинкену, что конгресс самостоятельно внесет Россию в список стран-спонсоров терроризма.