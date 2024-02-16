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15:08, 16 февраля 2024Бывший СССР

В Узбекистане запретят открывать счета фигурантам санкций

В парламенте Узбекистана объяснили запрет открывать счета фигурантам санкций

Фото: totojang1977 / Shutterstock / Fotodom

Парламент Узбекистана рассмотрел в первом чтении законопроект о запрете попавшим под экономические санкции лицам открывать счета в банках и платежных организациях страны, сообщили в пресс-службе Законодательной палаты.

Там объяснили, что в некоторых СМИ некорректно и искаженно интерпретируется суть и значение документа, связанного с практикующимся сейчас «субъективным рассмотрением вопросов открытия и обслуживания счетов» фигурантов ограничений и «не направленного против какого-либо государства».

В связи с отсутствием в законодательстве правовой основы регулирования и контроля рисков, связанных с введением вторичных санкций, в Узбекистане решили исправить ситуацию, передав Центробанку полномочия по установке единых требований к управлению этими рисками для платежных организаций и операторов платежных систем.

Ранее в России прокомментировали ситуацию с блокировкой платежей отечественных компаний в Турции, возникшую в начале 2024 года из-за угрозы вторичных санкций США. По словам президента Ассоциации «Российско-турецкий диалог» Арсена Аюпова, такие случаи чаще происходят в небольших кредитных организациях.

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      Дмитрий Воронин
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