В Узбекистане запретят открывать счета фигурантам санкций

В парламенте Узбекистана объяснили запрет открывать счета фигурантам санкций

Парламент Узбекистана рассмотрел в первом чтении законопроект о запрете попавшим под экономические санкции лицам открывать счета в банках и платежных организациях страны, сообщили в пресс-службе Законодательной палаты.

Там объяснили, что в некоторых СМИ некорректно и искаженно интерпретируется суть и значение документа, связанного с практикующимся сейчас «субъективным рассмотрением вопросов открытия и обслуживания счетов» фигурантов ограничений и «не направленного против какого-либо государства».

В связи с отсутствием в законодательстве правовой основы регулирования и контроля рисков, связанных с введением вторичных санкций, в Узбекистане решили исправить ситуацию, передав Центробанку полномочия по установке единых требований к управлению этими рисками для платежных организаций и операторов платежных систем.

Ранее в России прокомментировали ситуацию с блокировкой платежей отечественных компаний в Турции, возникшую в начале 2024 года из-за угрозы вторичных санкций США. По словам президента Ассоциации «Российско-турецкий диалог» Арсена Аюпова, такие случаи чаще происходят в небольших кредитных организациях.

