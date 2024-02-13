Стало известно о блокировках российских платежей в Турции в ручном режиме

В России заявили об отсутствии автоматической блокировки платежей в Турции

Ситуация с блокировкой платежей компаний из России в Турцию в 2024 году стала более масштабной, случаи неединичные, но автоматической блокировки не происходит, а банки проводят ее в ручном режиме, давая время урегулировать ситуацию, рассказал РБК президент Ассоциации «Российско-турецкий диалог», партнер адвокатского бюро NSP Арсен Аюпов.

По его словам, некоторым компаниям из России рекомендуют прекратить обслуживание в турецких банках. В основном это происходит в небольших кредитных организациях, которые раньше активнее прочих работали с бизнесом РФ. «Пишут, как правило, рекомендательное письмо, очень вежливое и аккуратное, что в силу сложившихся обстоятельств мы вам хотели предложить пока закрыть счет в нашем банке. Они дают время, как правило, на вывод средств и на другие организационные моменты, чтобы компания не пострадала финансово или в ином плане», — уточнил специалист.

Ранее издание Ekonomim сообщило, что с 1 января денежные переводы между двумя странами почти остановились, а экспортеры в Турции ждут срочных решений для продолжения торговли. По данным СМИ, ведомства сейчас обсуждают создание совместного банка как вариант решения проблемы, возникшей из-за угрозы вторичных санкций США.

В свою очередь генеральный директор Российско-турецкого делового совета Алексей Егармин раскрыл механизмы «достаточно серьезного давления», которое оказывается Западом на банки Турции. Он уточнил, что «разговор идет как по линии акционеров из недружественных стран, так и по линии внешних регуляторов», ставящих перед угрозой прекращения корреспондентских отношений с Европой тех, кто не перестанет работать с Россией .