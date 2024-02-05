Названо возможное решение проблемы переводов между Россией и Турцией

РИА Новости: работа российско-турецкого банка может решить проблему переводов

Ведомства двух стран обсуждают создание совместного банка как вариант решения проблемы с переводами, возникшей в начале 2024 года на фоне угрозы вторичных санкций США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в банковском секторе Турции.

Отмечается, что такую возможность называют «одним из пунктов», но пока к какой-либо конкретики стороны не пришли. По данным агентства, ситуацию могут обсудить и на высшем уровне, в ходе ожидающегося в ближайшее время визита президента России Владимира Путина в Турцию.

Ранее издание Ekonomim сообщило, что с 1 января денежные переводы между странами почти остановились, а экспортеры в Турции ждут срочных решений для продолжения торговли. Позднее стало известно, что банки там стали закрывать счета российских компаний и ужесточили требования к рядовым гражданам из России, намеревающимся открыть карту в стране.

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, стороны сейчас ищут решение, а причиной проблем стало «беспрецедентное, неприкрытое и агрессивное давление», которое на турецкие компании оказывают США. Как отмечают аналитики, некоторые кредитные организации сейчас начали принимать переводы из России, но «нельзя сказать, что изменение политики нескольких турецких банков исправило ситуацию».