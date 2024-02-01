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10:10, 1 февраля 2024Экономика

Банки Турции объяснили закрытие счетов россиян

Закрытие счетов россиян в банках Турции объяснили беспрецедентным давлением США

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Банки Турции стали закрывать счета российских компаний и ужесточили требования к рядовым гражданам из России, намеревающимся открыть карту в организации, из-за санкций США. Так принимаемые меры объяснил РИА Новости источник в банковском секторе страны.

О закрытии счетов 1 февраля сообщила газета «Ведомости». Первые жалобы на приостановку платежей между государствами начали поступать с начала 2024 года. Расчеты остаются замороженными до сих пор, отметили представители финансовых объединений. Ужесточать банковскую политику стали после 22 декабря 2023 года, когда президент США Джо Байден ввел санкции против структур, которые помогают российскому оборонно-промышленному комплексу.

«Да, такие примеры имеются. Это связано с давлением США, беспрецедентным давлением», — пояснили источники.

Как сообщила газета Ekonomim, Министерстве торговли Турции подготовили список компаний, имеющих проблемы с платежами из России. Транзакции прекратились с 1 января — ряд турецких экспортеров столкнулся с отказами банков принимать переводы для оплаты товаров.

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Ранее стало известно, что турецкие банки стали отказываться от сотрудничества с российскими финансовыми организациями. До недавнего времени основными участниками расчетов с РФ были Nurol Bank и Emlak Bank. Ситуация с взаимодействием резко усугубилась в конце декабря 2023 года. Одной из главных причин стало растущее давление со стороны министерства финансов и властей США, представители которых предупредили зарубежные банки о риске попадания под вторичные санкции из-за сотрудничества с Россией.

Турция уже отказалась от использования карт российской платежной системы «Мир». Как сообщил местный телеканал NTV, организаций, поддерживающих такие средства, не осталось уже в сентябре 2022 года. Турецкие государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank решили прекратить использование российской платежной системы после предупреждения США о вторичных санкциях против финансовых организаций. Частные банки приняли аналогичное решение.

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      Вячеслав Агапов
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