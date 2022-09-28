В Турции не осталось работающих с картами «Мир» банков

NTV: в Турции не осталось банков, использующих российскую платежную систему «Мир»

Банков, использующих российскую платежную систему «Мир», в Турции не осталось, пишет местный телеканал NTV.

После предупреждения США о вторичных санкциях против финансовых организаций, работающих с «Миром», турецкие государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank решили прекратить использование российской платежной системы, отмечает издание. Частные банки приняли аналогичное решение.

При этом представитель крупнейшего турецкого банка Ziraat Bank сказал РИА Новости, что в организации не получали уведомлений о прекращении использования российской платежной системы. В Akifbank и Halkbank тоже сообщили, что операции ведутся. По данным Bloomberg, три последних банка Турции (Turkiye Halk, TC Ziraat и Turkiye Vakiflar), которые еще обрабатывают транзакции по картам «Мир», решили перестать их обслуживать.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит на заседании кабмина шаги, которые можно предпринять, чтобы снять препятствия в отношении российских туристов, которые используют карту «Мир».