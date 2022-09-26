Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Эрдоган обсудит с кабмином использование карт «Мир» в Турции

Sabah: Эрдоган обсудит с кабмином ситуацию с использование карт «Мир» в Турции
Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган . Фото: Brendan McDermid / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит на заседании кабмина шаги, которые можно предпринять, чтобы снять препятствия в отношении российских туристов, которые используют карту «Мир». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Sabah.

«Международные отношения, последняя ситуация с проектом доступного социального жилья и шаги, предпринятые в экономике, будут включены в повестку дня кабинета министров», — говорится в материале. Отмечается, что одной из тем повестки станет положение российских туристов в Турции.

«После санкционных шагов и призывов Европейского союза в отношении карт, используемых российскими туристами в Турции, будет проведена оценка того, какие шаги можно предпринять, чтобы российские туристы не стали жертвами ситуации», — пишет газета.

В середине сентября Минфин США допустил введение блокирующих санкций за поддержку использования карт российской платежной системы «Мир» за пределами России. На фоне этого 19 сентября от обслуживания карт в своих банкоматах и торговых точках, использующихся как эквайер, отказались турецкие банки Is Bankasi и DenizBank.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Япония ввела новые санкции против России
Молодожены переехали в новый дом и нашли трогательную записку от прежних жильцов
Американский хоккеист рассказал о помощи от Овечкина
На улицах Москвы заметили автомобиль «Службы депортации инопланетян»
Российские хакеры выложили данные 1500 украинских разведчиков
В Тихом океане появился новый остров
Посетившая Узбекистан спустя годы россиянка назвала страну «застывшей историей»
Президент Южной Кореи публично выругался после встречи с Байденом
В Японии заявили о запущенной по нестандартной траектории ракете КНДР
Одежда с оголяющими тело вырезами стала трендом у знаменитостей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.