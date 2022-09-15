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США допустили санкции за поддержку карт «Мир» за пределами России

Минфин США допустил введение санкций за использование системы «Мир» за пределами России
СюжетСанкции против России:

Фото: Shutterstock

Минфин США допустил введение санкций за поддержку использования карт российской платежной системы «Мир» за пределами России. Соответствующий документ опубликован в четверг, 15 сентября, на сайте ведомства.

В тексте отмечается, что в соответствии с положением о санкциях за вредоносную иностранную деятельность Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) уполномочено налагать блокирующие ограничения на тех, кто оказывает материальную помощь и поддержку лиц, имущество и имущественные интересы которого заблокированы, и деятельности, включая вводящие в заблуждение или структурированные транзакции или сделки с целью обхода любых санкций США.

«Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) готово воспользоваться этими полномочиями за поддержку попыток обойти санкции против России, в том числе за попытки расширить использование Национальной системы платежных карт (НСПК) или национальной платежной системы «Мир» за пределами территории Российской Федерации», — говорится в заявлении исполнительного департамента.

Ранее сообщалось, что власти США расширили санкции против России. Вашингтон внес в санкционный список 40 россиян и более 30 российских структур. В список попали детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова, помощник президента России Максим Орешкин, гендиректор платежной системы «Мир» Владимир Комлев, а также ряд чиновников и правоохранителей Крыма. Кроме того, США ввели санкции против главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова и членов его семьи.

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Варвара Кошечкина
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