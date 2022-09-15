США допустили санкции за поддержку карт «Мир» за пределами России

Минфин США допустил введение санкций за использование системы «Мир» за пределами России

Минфин США допустил введение санкций за поддержку использования карт российской платежной системы «Мир» за пределами России. Соответствующий документ опубликован в четверг, 15 сентября, на сайте ведомства.

В тексте отмечается, что в соответствии с положением о санкциях за вредоносную иностранную деятельность Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) уполномочено налагать блокирующие ограничения на тех, кто оказывает материальную помощь и поддержку лиц, имущество и имущественные интересы которого заблокированы, и деятельности, включая вводящие в заблуждение или структурированные транзакции или сделки с целью обхода любых санкций США.

«Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) готово воспользоваться этими полномочиями за поддержку попыток обойти санкции против России, в том числе за попытки расширить использование Национальной системы платежных карт (НСПК) или национальной платежной системы «Мир» за пределами территории Российской Федерации», — говорится в заявлении исполнительного департамента.

Ранее сообщалось, что власти США расширили санкции против России. Вашингтон внес в санкционный список 40 россиян и более 30 российских структур. В список попали детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова, помощник президента России Максим Орешкин, гендиректор платежной системы «Мир» Владимир Комлев, а также ряд чиновников и правоохранителей Крыма. Кроме того, США ввели санкции против главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова и членов его семьи.