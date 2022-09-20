Два турецких банка отказались работать с картами «Мир»

Турецкие банки Is Bankasi и DenizBank отказались обслуживать карты платежной системы «Мир»

Турецкие банки Is Bankasi и DenizBank отказались обслуживать карты российской платежной системы «Мир» в своих банкоматах и торговых точках, которые он использует в качестве эквайера. Об этом сообщает ТАСС.

Решение было принято на фоне заявлений американских властей о возможном наложении санкций на кредитные организации, работающие с картами «Мир» за пределами России.

Отмечается, что банкоматы Deniz Bank не выдают турецкие лиры при обращении с картой «Мир». Устройства сообщают об ошибке операции и возвращают карту.

Is Bankasi был одним из первых турецких банков, начавших прием карт «Мир» в 2018 году. Весной и летом 2022-го, после ухода из России платежных систем Visa и Mastercard, число турецких кредитных организаций, работающих с российской платежной системой, выросло до шести.

Возможные санкции

Европейский союз (ЕС) не исключает введение санкций против российской платежной системы «Мир», заявил официальный представитель главы европейской дипломатии Жозепа Борреля Петер Стано.

По его словам, по этому вопросу проходят дискуссии. Однако в публичное поле Евросоюз пока такое предложение не выносит, обсуждая возможность рестрикций в закрытом режиме.

Депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек считает, что санкции Брюсселя будут малоэффективны против российской платежной системы. Он отметил, что «Мир» распространен в России и тех странах, которые вряд ли последуют примеру ЕС.

15 сентября Минфин США допустил введение санкций за поддержку использования карт российской платежной системы «Мир» за пределами России.

Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) готово воспользоваться этими полномочиями за поддержку попыток обойти санкции против России, в том числе за попытки расширить использование Национальной системы платежных карт (НСПК) или национальной платежной системы «Мир» за пределами территории Российской Федерации Министерство финансов США

США и Евросоюз опасаются, что Россия может обходить их санкции с помощью банковского сектора Турции. В связи с этим Запад решил усилить давление на турецкие банки, в первую очередь те, что подключились к платежной системе «Мир». Как стало известно Financial Times, Брюссель уже готовит делегацию, чтобы напрямую выразить свою озабоченность турецким официальным лицам.

«Вы увидите, как мы сосредоточимся на обходе [санкций Россией] в финансовом секторе. Мы очень четко дадим понять, что, например, финансовые учреждения третьих стран не должны подключаться к платежной сети "Мир", потому что, как вы знаете, это сопряжено с некоторыми рисками уклонения от санкций», — заявил один из западных чиновников. Другой отметил, что турецкая сторона вызывает больше всего опасений.

«Мир» в новых странах

В настоящий момент карты «Мир» принимаются в ограниченном числе стран, большинство из которых входят в СНГ. Кроме них, российскую платежную систему поддерживают Турция и Вьетнам. В последние месяцы сообщалось об активных переговорах Национальной системы платежных карт (оператор системы «Мир») с властями ряда стран.

Министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсия Гранде заявил, что в республике начнут принимать карты российской платежной системы «Мир». Для этого необходимо перепрограммировать терминалы оплаты. По словам Гранде, данные работы должны быть завершены в октябре.

Российские клиенты смогут использовать свою карту «Мир» на Кубе, мы реализуем это до конца года Хуан Карлос Гарсия Гранд Министр туризма Кубы

Еще одна пляжная страна, Малайзия, также захотела принимать карты «Мир». Заместитель генерального директора национального офиса по туризму Малайзии Искандара Мирзы Мохд Юсофа уточнил, что в настоящее время ведутся соответствующие переговоры.

Мы уже видим успешный опыт Вьетнама в этом вопросе. Однако Таиланд, Мьянма, которые также работают над введением карт «Мир», пока не разрешили эту задачу Искандар Мирза Мохд Юсоф Заместитель генерального директора национального офиса по туризму Малайзии

Также банковские карты «Мир» захотел принимать Азербайджан. Генеральный директор Центробанка страны Фарид Османов заявил, что российская и азербайджанская стороны в настоящее время обсуждают использование отечественных карт в платежной инфраструктуре республики, в связи с чем решение окончательно еще не принято.

Данный вопрос обсуждается в рамках азербайджано-российской межправительственной комиссии, между соответствующими структурами с учетом политических и экономических факторов Фарид Османов Генеральный директор Центробанка Азербайджана

В августе стало известно, что Россия и Индия приготовились признать платежные системы друг друга, пишет издание Deccan Herald. Если это произойдет, индийские банки и обслуживаемые ими магазины начнут принимать карты «Мир».

Вопрос взаимного признания платежных систем «Мир» и RuPay обсуждался в ходе визита советника по национальной безопасности Индии Аджита Довала в Москву в середине августа. Рассматривалось в том числе расширение использования национальных валют в двусторонней торговле.