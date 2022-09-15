США и ЕС усилят давление на турецкие банки из-за сотрудничества с Россией

FT: США и ЕС усилят давление на турецкие банки, подключившиеся к ПС «Мир»

США и ЕС опасаются, что Россия может обходить их санкции с помощью банковского сектора Турции. Власти западных стран решили усилить давление на турецкие банки, в первую очередь те, что подключились к платежной системе «Мир», пишет Financial Times со ссылкой на двух западных чиновников.

Брюссель уже готовит делегацию, чтобы напрямую выразить свою озабоченность турецким официальным лицам. «Вы увидите, как мы сосредоточимся на обходе [санкций Россией] в финансовом секторе. Мы очень четко дадим понять, что, например, финансовые учреждения третьих стран не должны подключаться к платежной сети "Мир", потому что, как вы знаете, это сопряжено с некоторыми рисками уклонения от санкций», — заявил один из чиновников. Другой добавил, что Турция вызывает больше всего опасений.

Пять крупнейших банков Турции, Vakıfbank, Ziraat Bank, İş Bank, DenizBank и Halkbank, подключены к ПС «Мир». Два из них — частный банк с владельцами из ОАЭ DenizBank и контролируемый государством Halkbank, который подозревают в пособничестве Ирану в уклонении от санкций США, — присоединились к системе уже после ввода российских войск в Украину.

İş Bank заявил, что его политика требует «строгого соблюдения всех санкций США». «Мы внимательно следим за санкциями и принимаем необходимые меры, чтобы транзакции по картам «Мир» проводились в соответствии с этой политикой», — добавили представители кредитной организации. В DenizBank заявили, что не сотрудничают с подсанкционными банками и полностью соблюдают международные санкции в отношении России.

В турецком МИД также подчеркнули, что «твердо придерживаются политики, которая не позволяет Турции стать каналом для обхода санкций». По словам источников, в октябре страну намерена посетить еврокомиссар по финансовый стабильности Мейрид МакГиннесс. Замминистра финансов США Уолли Адейемо в августе направил турецким организациям письмо с предупреждением о «попытках России использовать страну для уклонения от санкций» и о рисках «проведения операций с российскими организациями, находящимися под санкциями».

Кроме того, в рамках более широкой политики предотвращения обхода санкций Россией западные власти сконцентрируют свое внимание на лицах, осуществляющих платежи от имени россиян в качестве посредников, а также на предприятиях, которые помогли Москве создать параллельные платежные сети. ЕС и США также примут меры в отношении организаций, помогающий России с проведением платежей по экспортным сделкам или способствуют импорту промышленной и оборонной продукции, подпавшей под западные санкции.

Американские и европейские власти также собираются более пристально отслеживать деятельность лиц, вовлеченных в сферу программного обеспечения, электронной торговли и кибербезопасности в России. По словам чиновников, помимо Турции Москве могут помогать кавказские страны, государства Центральной Азии и Персидского залива. «Россия будет пробовать открыть любую дверь. И каждая страна должна помнить, что мы будем отслеживать это и разговаривать с ней», — сказал начальник управления Госдепартамента США по координации санкци Джеймс О’Брайен.

В сентябре стало известно, что турецкие власти рекомендовали отелям на территории страны перестать принимать карты «Мир» с 15 сентября 2022 года. К совету уже прислушались гостиницы Titanic, Swandor, LIU Resort и Alva Donna. Тем не менее, к российской платежной системе продолжают присоединяться «дружественные» страны — например, о таком намерении заявили Куба и Малайзия.