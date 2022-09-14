Стало известно о рекомендациях турецким отелям перестать принимать карты «Мир»

Альянс турагентств: отелям Турции рекомендовали перестать принимать карты «Мир»

Турецким организациям рекомендовали перестать принимать карты российской платежной системы «Мир» с 15 сентября 2022 года. Об этом в беседе с «Известиями» заявил вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) России Алексан Мкртчян.

Владелец крупной турецкой сети гостиниц сообщил Мкртчяну, что данная рекомендация не носит обязательный характер. Более того, стало известно, что каждый отель вправе самостоятельно решать, принимать карты «Мир» или нет.

В связи с этим вице-президент посоветовал россиянам, собирающимся в ближайшее время отправиться в популярную курортную страну, «делать ставку не на карты», а взять с собой наличную валюту. «Можно брать доллары, можно брать евро», — добавил Мкртчян.

Ранее в сентябре сообщалось, что в турецких отелях, среди которых Titanic, Swandor, LIU Resort и Alva Donna, перестали принимать карты российской платежной системы «Мир» некоторых банков.