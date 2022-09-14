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В ряде турецких отелей перестали принимать карты «Мир»

TourDom: в ряде пятизвездочных отелей Турции перестали принимать карты «Мир»

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В ряде отелей Турции, среди которых Titanic, Swandor, LIU Resort и Alva Donna, перестали принимать карты российской платежной системы «Мир» некоторых банков. Об этом сообщает портал TourDom.

По данным издания, платежи с карт «Мир» перестали проходить в сети турецких гостиниц Titanic. «К сожалению, мы не можем повлиять на это, — сообщили ее представители. — Предупреждайте, пожалуйста, туристов».

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По словам отдыхающей в пятизвездочном LIU Resort в Сиде СЕО TourDom.ru Татьяны Дмитровой, в отеле стабильно работают только карты «Тинькофф» с платежной системой «Мир». «А вот, например, газпромовский "Мир" у меня прошел только один раз, потом все случаи были отказ, при этом никакого уведомления не приходило», — добавила она.

На подобную проблему пожаловались и россияне, проводящие отпуск в пятизвездочных гостиницах Swandor в Анталье и Alva Donna в Кемере. «Карты принимаются, но с перебоями (...)» — написал один из них.

Представители отелей о причинах сбоя не сообщают. Так, в чате сети Titanic на вопрос туристов о том, «надолго ли это», последовал ответ: «Неизвестно, следим за новостями».

Ранее в сентябре сообщалось, что по итогам летнего сезона карты «‎Мир»‎ в Турции принимают практически во всех туристических зонах. В настоящее время решается вопрос о том, чтобы до конца года расширить их на все отели популярной курортной страны.

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Фариза Бацазова
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