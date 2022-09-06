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Турецкие авиакомпании запустят 20 дополнительных рейсов в Россию

РГ: Минтранс разрешил турецким авиакомпаниям запустить 20 дополнительных рейсов в Россию

Фото: vaalaa / Shutterstock

Министерство транспорта РФ разрешило турецким авиакомпаниям запустить 20 дополнительных рейсов в неделю в Россию. Об этом в интервью «Российской газете» (РГ) заявил заместитель главы ведомства Игорь Чалик.

Замминистра рассказал, что дополнительные рейсы турецкие авиаперевозчики получили «в рамках паритета с российскими авиакомпаниями». «Мы постоянно анализируем, сколько наших авиакомпаний летают к ним, и, соответственно, разрешаем иностранцам летать к нам», — пояснил представитель Минтранса.

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По словам Игоря Чалика, в настоящее время между Россией и Турцией выполняется большое количество рейсов, а именно около 450 полетов еженедельно.

Ранее в сентябре сообщалось, что по итогам летнего сезона карты «‎Мир»‎ в Турции принимают практически во всех туристических зонах. На данный момент решается вопрос о том, чтобы до конца года расширить их на все отели курортной страны.

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Фариза Бацазова
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