Турецкие авиакомпании запустят 20 дополнительных рейсов в Россию

РГ: Минтранс разрешил турецким авиакомпаниям запустить 20 дополнительных рейсов в Россию

Министерство транспорта РФ разрешило турецким авиакомпаниям запустить 20 дополнительных рейсов в неделю в Россию. Об этом в интервью «Российской газете» (РГ) заявил заместитель главы ведомства Игорь Чалик.

Замминистра рассказал, что дополнительные рейсы турецкие авиаперевозчики получили «в рамках паритета с российскими авиакомпаниями». «Мы постоянно анализируем, сколько наших авиакомпаний летают к ним, и, соответственно, разрешаем иностранцам летать к нам», — пояснил представитель Минтранса.

По словам Игоря Чалика, в настоящее время между Россией и Турцией выполняется большое количество рейсов, а именно около 450 полетов еженедельно.

Ранее в сентябре сообщалось, что по итогам летнего сезона карты «‎Мир»‎ в Турции принимают практически во всех туристических зонах. На данный момент решается вопрос о том, чтобы до конца года расширить их на все отели курортной страны.