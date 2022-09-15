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Популярная карибская страна начнет принимать карты «Мир»

Министр туризма Кубы Гранде: карты «Мир» начнут принимать в стране до конца 2022 года

Фото: Unsplash

Карты российской платежной системы «Мир» начнут принимать на Кубе до конца 2022 года. Об этом сообщил министр туризма республики Хуан Карлос Гарсия Гранде, передает РИА Новости.

«Российские клиенты смогут использовать свою карту "Мир" на Кубе, мы реализуем это до конца года», — заявил глава ведомства.

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Отмечается, что до начала использования карт отечественной платежной системы в популярной карибской стране необходим последний шаг — перепрограммирование терминалов оплаты. По словам Гранде, данные работы должны быть завершены в октябре.

Ранее сообщалось, что еще одна пляжная страна, Малайзия, захотела принимать карты «Мир». Заместитель генерального директора национального офиса по туризму Малайзии Искандара Мирзы Мохд Юсофа уточнил, что в настоящее время ведутся соответствующие переговоры.

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Валентина Процкова
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