Еще одна популярная азиатская страна захотела начать принимать карты «Мир»

АТОР: Малайзия захотела начать принимать карты «Мир»

Еще одна популярная азиатская страна, Малайзия, захотела начать принимать карты российской платежной системы «Мир». Об этом со ссылкой на слова заместителя генерального директора национального офиса по туризму Малайзии Искандара Мирзы Мохд Юсофа сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Чиновник заявил, что в настоящее время ведутся соответствующие переговоры. «Мы уже видим успешный опыт Вьетнама в этом вопросе, — отметил Искандар Мирза. — Однако Таиланд, Мьянма, которые также работают над введением карт "Мир", пока не разрешили эту задачу».

По словам замгендира национального офиса по туризму, Малайзия хочет, чтобы россияне имели возможность расплачиваться в стране картами «Мир». Пока же российские путешественники могут пользоваться в малазийских отелях, торговых центрах и заведениях общепита пластиком UnionPay.

Ранее в июле сообщалось, что Южная Корея начала принимать банковские карты платежной системы «Мир». При этом уточнялось, что снять наличные средства в республике российские туристы пока не смогут.

