Еще одна популярная азиатская страна начала принимать карты «Мир»

Карту «Мир» начали принимать в терминалах BC Card в Южной Корее

Еще одна популярная азиатская страна, Южная Корея, начала принимать банковские карты российской платежной системы «Мир». Об этом в пятницу, 15 июля, сообщает «Интерфакс».

Так, в техподдержке отечественной компании рассказали, что, согласно новым договоренностям, оплачивать товары и услуги на территории Южной Кореи можно в некоторых терминалах платежной системы BC Card, которая обслуживает более трех миллионов торговых точек по стране. При этом уточняется, что снять наличные средства в республике соотечественники пока не смогут.

Отмечается, что теперь путешественники могут беспрепятственно пользоваться российской картой в 11 странах, среди которых — Абхазия, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Турция, Узбекистан, Южная Корея и Южная Осетия.

Ранее в июне сообщалось, что правительство Таиланда также начало проработку возможностей использования в стране банковских карт «Мир». По словам посла королевства в России Сасивата Вонгсинсавата, в первую очередь пилотные проекты планируется запустить на самых востребованных курортах — Пхукете и в Бангкоке.