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Еще одна популярная азиатская страна захотела принимать карты «Мир»

На Пхукете и в Бангкоке рассматривают вопрос запуска проекта по внедрению карты «Мир»

Фото: Shutterstock

Власти еще одной популярной азиатской страны, Таиланда, захотели увеличить турпоток из России и начали проработку возможностей использования в королевстве банковских карт отечественной платежной системы «Мир». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посла Таиланда в России Сасивата Вонгсинсавата.

По его словам, в настоящее время рассматривается вопрос запуска пилотного проекта по внедрению платежной системы «Мир» на наиболее популярных курортах — Пхукете и в Бангкоке. «Насколько мне известно, сейчас идут переговоры между одним из коммерческих банков Таиланда и российской стороной по этому вопросу», — добавил дипломат.

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Отмечается, что вопрос о возможности приема отечественных карт в королевстве рассматривался еще в 2019 году, однако из-за пандемии COVID-19 переговоры были приостановлены.

Ранее в мае стало известно, что власти Шри-Ланки также планируют начать принимать карты «Мир» в 2022 году. Также посол республики в России, профессор Джанита Абейвикрема Лиянаге напомнила, что российские туристы уже сейчас могут платить за перелеты на шриланкийских авиалиниях в рублях.

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Валентина Процкова
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