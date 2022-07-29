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Одна из бывших республик СССР захотела принимать карты «Мир»

Глава ЦБ Азербайджана заявил о планах внедрить платежную систему «Мир» в стране

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

Еще одна из бывших республик СССР, Азербайджан, захотела начать принимать банковские карты «Мир». О планах по внедрению в стране российской платежной системы в пятницу, 29 июля, сообщает «Интерфакс».

По словам генерального директора Центробанка страны Фарида Османова, российская и азербайджанская стороны в настоящее время обсуждают использование отечественных карт в платежной инфраструктуре республики, в связи с чем решение окончательно еще не принято.

«Данный вопрос обсуждается в рамках азербайджано-российской межправительственной комиссии, между соответствующими структурами с учетом политических и экономических факторов», — заявил глава ЦБ Азербайджана.

Ранее о намерении принимать карты «Мир» также заявил замглавы МИД Ирана по вопросам экономической дипломатии Мехди Сафари. Он отметил, что надеется на скорую активацию российской платежной системы в республике.

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Валентина Процкова
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