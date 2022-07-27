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Еще одна пляжная страна начнет принимать карты «Мир»

Замглавы МИД Ирана заявил, что в ближайшее время в стране начнут принимать карты «Мир»

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Еще одна пляжная страна, Иран, в ближайшее время планирует начать принимать карты российской банковской системы «Мир». Об этом в среду, 27 июля, РИА Новости сообщил замглавы МИД республики по вопросам экономической дипломатии Мехди Сафари.

По его словам, он не знает, можно ли пользоваться картой в настоящее время, однако договоренности по внедрению отечественной системы между двумя странами уже есть. «Я думаю, что эта платежная система ("Мир" — прим. "Ленты.ру") скоро будет активирована в Иране», — заявил дипломат.

Ранее в июле советник посольства Республики Куба по вопросам туризма Хуан Карлос Эскалона также проинформировал о завершении начального этапа по внедрению системы «Мир» в стране. Эксперт уточнил, что с российских карт уже можно снимать наличные песо в банкоматах республики.

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Валентина Процкова
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