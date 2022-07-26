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Популярная пляжная страна начала принимать карты «Мир»

АТОР: на Кубе начали принимать карты российской банковской системы «Мир»

Фото: Сергей Коньков / Коммерсантъ

Власти Кубы завершили первый этап по внедрению карт российской банковской системы «Мир». Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Как рассказал советник посольства Республики Куба по вопросам туризма Хуан Карлос Эскалона, с карт «Мир» уже можно снимать наличные песо в местных банкоматах. До конца 2022 года российские карты начнут принимать все торговые точки страны.

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«Мы надеемся, что эта мера поможет возобновлению прямых перелетов на Кубу и восстановлению российского туризма», — отметил Эскалона. Он обратил внимание, что банкоматы государственных банков есть как в Гаване, так и на популярных пляжных курортах — например, в Варадеро.

Советник посольства также понадеялся на восстановление турпотока на Кубу в 2022-2023 годах. В данный момент добираться до острова из России долго и дорого, уточняют в АТОР: стоимость авиабилетов с пересадкой в Стамбуле туда-обратно начинается от 250 тысяч рублей на одного пассажира.

Ранее в июле в Южной Корее тоже начали принимать карты «Мир». Оплачивать товары и услуги на территории страны можно в некоторых терминалах платежной системы BC Card, которая обслуживает более трех миллионов торговых точек по стране. Тем не менее снимать наличные деньги с таких карт пока невозможно.

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Мария Гейн
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