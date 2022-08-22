Банки Индии приготовились принимать карты «Мир»

DH: Россия и Индия приготовились к признанию платежных систем друг друга

России и Индия приготовились признать платежные системы друг друга, пишет издание Deccan Herald (DH). Если это произойдет, индийские банки и обслуживаемые ими магазины начнут принимать карты «Мир».

Вопрос взаимного признания платежных систем «Мир» и RuPay обсуждался в ходе визита советника по национальной безопасности Индии Аджита Довала в Москву в середине августа. Рассматривалось в том числе расширение использования национальных валют в двусторонней торговле.

Кроме того, изучается возможность создания новой резервной валюты на основе валют пяти стран БРИКС: российского рубля, индийской рупии, китайского юаня, бразильского реала и южноафриканского рэнда.

В настоящий момент карты «Мир» принимаются в ограниченном числе стран, большинство из которых входят в СНГ. Кроме них, российскую платежную систему поддерживают Турция и Вьетнам. В последние месяцы сообщалось об активных переговорах Национальной системы платежных карт (оператор системы «Мир») с властями ряда стран, среди которых Куба, Египет и другие популярные у россиян курорты.