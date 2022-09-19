В ЕС допустили санкции против российской платежной системы «Мир»

«Известия»: Евросоюз не исключает санкции против российской платежной системы «Мир»

Евросоюз не исключает введение санкций против российской платежной системы «Мир». Об этом «Известиям» рассказал официальный представитель главы европейской дипломатии Жозепа Борреля Петер Стано.

Он уточнил, что по этому вопросу проходят дискуссии. Однако в публичное поле ЕС пока такое предложение не выносит, обсуждая возможность рестрикций в закрытом режиме.

В свою очередь депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек отметил, что санкции Брюсселя будут малоэффективны против российской платежной системы. Он объяснил, что «Мир» распространен в России и тех странах, которые вряд ли последуют примеру Евросоюза.

15 сентября Минфин США допустил введение санкций за поддержку использования карт российской платежной системы «Мир» за пределами России. Эксперты уже предупредили россиян, что зарубежные банки, заключившие договоры с оператором карт «Мир», могут отказаться от сотрудничества с российской платежной системой из-за риска введения санкций США.

