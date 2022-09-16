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Россиян предупредили о высоких рисках отказа от карт «Мир» за рубежом

Опрошенные эксперты РБК допустили отказ зарубежных банков от обслуживания карт «Мир»

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Зарубежные банки, заключившие договоры с оператором карт «Мир», могут отказаться от сотрудничества с российской платежной системой из-за риска введения санкций США. Об этом предупредили опрошенные РБК эксперты.

Минфин США 15 сентября предупредил, что за поддержку использования карт «Мир» за пределами России могут быть введены санкции. Ограничения с высокой вероятностью повлекут за собой более серьезные последствия, чем прекращение получения доходов от работы с картами «Мир», считает управляющий партнер юридической фирмы GRM Константин Каричев. Он объяснил, что из-за санкций иностранные кредитные организации не смогут взаимодействовать с финансовой системой США и проводить операции в долларах.

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Банковские карты российской платежной системы могут перестать работать в странах, заинтересованных в сохранении стабильных отношений с Западом. Потенциально ограничения затронут банки Турции, которые ранее уже неоднократно получали предупреждения от американских чиновников, а также кредитные организации Казахстана, Киргизии и Армении, допустил старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов. При этом белорусские банки вряд ли откажутся от сотрудничества с Россией в пользу США.

В настоящее время под западными санкциями находится генеральный директор оператора системы «Мир» Владимир Комплев, однако сама компания пока не попала под ограничительные меры. Карты «Мир» сейчас принимаются в Белоруссии, Казахстане, Армении, Узбекистане, Таджикистане, Киргизии, Турции, Южной Корее, в Абхазии и Южной Осетии. В будущем добавится обслуживание карт в других странах, в частности, в Иране.

Банк России хочет и дальше расширять географию использования «Мира», сообщили ранее «Ведомости» со ссылкой на совместную презентацию регулятора и Минфина. Согласно инициативе, к 2025 году российские карты будут обслуживать в 20 странах, а в 2030 году — в 35-и.

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Мария Грушко
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