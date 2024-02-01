Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
06:57, 1 февраля 2024Экономика

Турецкие банки усложнили требования к открывающим карты россиянам

«Ведомости»: турецкие банки начали закрывать счета физлицам и компаниям из РФ

Фото: Unsplash.com

Турецкие банки начали закрывать счета компаниям из России и усложнили требования к физическим лицам, открывающим банковские карты, об этом сообщила газета «Ведомости».

«Некоторые финансовые организации начали закрывать компаниям счета и повысили требования к физлицам, собирающимся завести карточку», — говорится в материале.

Отмечается, что в начале года предприниматели уже жаловались на приостановку платежей между государствами. Сейчас расчеты остаются замороженными, отметили представители финансовых объединений.

Газета пишет, что Турция начала ужесточать банковскую политику после 22 декабря 2023 года, когда президент США Джо Байден ввел санкции против международных финансовых структур, которые, по мнению американских властей, сотрудничают с российским оборонно-промышленным комплексом.

17 января «Коммерсантъ» писал, что турецкие банки отказываются от работы с российскими из-за страха введения санкций против них. На тот момент речь шла как о разрыве корреспондентских отношений, так и о приостановке обработки платежей без формального закрытия договоров.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Залужного обвинили в потере десяти бригад ВСУ

      В Госдуме призвали ООН признать Украину страной-агрессором

      Глава ГУР Украины отказался считать Трампа поклонником России

      Повар в VIP-семью и стоматолог вошли в топ высокооплачиваемых вакансий в России

      Россиянам назвали лучшее время для бронирования летних туров

      На Западе раскрыли подробности о перемирии в секторе Газа

      Путин рассказал о производстве в России жизненно важных лекарств

      Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрывали

      На Украине оценили решение суда ООН по иску Киева к России

      Украинские беспилотники сбили над Курской и Белгородской областями

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше