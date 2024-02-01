Турецкие банки усложнили требования к открывающим карты россиянам

«Ведомости»: турецкие банки начали закрывать счета физлицам и компаниям из РФ

Турецкие банки начали закрывать счета компаниям из России и усложнили требования к физическим лицам, открывающим банковские карты, об этом сообщила газета «Ведомости».

«Некоторые финансовые организации начали закрывать компаниям счета и повысили требования к физлицам, собирающимся завести карточку», — говорится в материале.

Отмечается, что в начале года предприниматели уже жаловались на приостановку платежей между государствами. Сейчас расчеты остаются замороженными, отметили представители финансовых объединений.

Газета пишет, что Турция начала ужесточать банковскую политику после 22 декабря 2023 года, когда президент США Джо Байден ввел санкции против международных финансовых структур, которые, по мнению американских властей, сотрудничают с российским оборонно-промышленным комплексом.

17 января «Коммерсантъ» писал, что турецкие банки отказываются от работы с российскими из-за страха введения санкций против них. На тот момент речь шла как о разрыве корреспондентских отношений, так и о приостановке обработки платежей без формального закрытия договоров.