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17:07, 1 февраля 2024Экономика

Турецкие банки начали принимать платежи из России

Экономист Абелев: некоторые банки Турции начали принимать платежи из России

Фото: okanozdemir / Shutterstock / Fotodom

Некоторые банки Турции начали принимать переводы из России. Об этом в разговоре с «Известиями» рассказал кандидат экономических наук, начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Риком-Траст» Олег Абелев.

При этом ряд турецких поставщиков все еще сообщают об отказах кредитных организаций принимать платежи из РФ. Эксперт рассказал, что министерство торговли республики в начале года подключилось к решению вопроса, но «нельзя сказать, что изменение политики нескольких турецких банков исправило ситуацию».

Экономист предположил, что Турция пытается занять балансирующую позицию, не присоединяясь к санкциям и в то же время не позволяя их обходить. «Получится или нет, покажет время. Первыми будут возобновлять платежи в основном госбанки, их не так много. И это логично, они являются проводниками политики, которую озвучил глава Турции», — спрогнозировал Абелев.

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Генеральный директор платежного сервиса Vepay Георгий Никонов также отметил, что ситуация с переводами из РФ в Турцию частично восстановлена, при этом обстановка с платежами юридических лиц более сложная. «Тут помогает совместное открытие счетов, которые в итоге позволяют обмениваться деньгами», — объяснил специалист.

Член генерального совета «Деловой России», генеральный директор АО «Первая группа» Алексей Порошин подтвердил, что проблема с платежами между двумя странами еще не решена. Он напомнил также, что на счетах турецких компаний, ведущих бизнес с российскими партнерами, скопилось большое количество денежных средств в лирах, которые стремительно обесцениваются.

Ранее издание Ekonomim сообщило, что с 1 января денежные переводы между странами почти остановились, а экспортеры в Турции ждут срочных решений для продолжения торговли. Позднее источник в банковской сфере сообщил, что проблемы связаны с опасениями по поводу вторичных санкций Минфина США в отношении финансовых организаций, которые «поддерживают военные усилия России». Также стало известно, что банки Турции стали закрывать счета российских компаний и ужесточили требования к рядовым гражданам из России, намеревающимся открыть карту в стране.

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