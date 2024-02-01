В Кремле признали проблемы с турецкими банками

Песков заявил об активном диалоге России с Турцией по поводу проблем с банками

Проблемы, с которыми в последнее время сталкиваются российские компании и физические лица при попытке проводить расчеты через турецкие банки, известны в Кремле, в настоящее время власти пытаются решить вопрос. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, Москва находится в активном диалоге с Анкарой, а причиной проблем стало «беспрецедентное, неприкрытое и агрессивное давление», которое на турецкие компании оказывают США.

До этого «Ведомости» сообщили, что турецкие банки закрывают счета компаниям из России и ужесточили требования к физическим лицам, которые пытаются открыть банковские карты. В начале года стало известно, что предприниматели столкнулись с приостановкой платежей между государствами, сложности возникали на стадии обработки трансакций.

Эксперты говорят об остановке обслуживания корпоративных клиентов с корнями из России вне зависимости от страны регистрации. В первую очередь речь идет о бизнесе, который использовал Турцию в качестве транзитной страны для поставок товаров, а также нефтегазовых трейдерах.

С начала 2022 года Турция была одним из главных транзитных направлений поставок товаров, которые стало невозможно завозить напрямую. Однако в конце года указ президента США Джо Байдена поставил под угрозу санкций финансовые структуры, которые, по мнению американских властей, сотрудничают с российским оборонно-промышленным комплексом.