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09:53, 23 апреля 2024Экономика

Китай резко сократил поставки оборудования в Россию

Китай сократил поставки оборудования в Россию впервые с конца 2022 года

Фото: Jenson / Shutterstock / Fotodom

В марте 2024 года прямые поставки из Китая в Россию машин, оборудования и механизмов, а также их частей и принадлежностей, резко сократились — на 15 процентов (до 2,9 миллиарда долларов) год к году. Об этом со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР пишет РБК.

Снижение экспорта по данной категории продукции произошло впервые с конца 2022 года. Тогда в декабре КНР поставил в Россию на 11 процентов меньше оборудования в годовом выражении.

В то же время замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач отмечает, что экономическое сотрудничество двух стран активно развивается. Так, за прошлый год двусторонняя торговля товарами подскочила на 23 процента и достигла рекордной отметки в 227,8 миллиарда долларов, напомнил он в ходе заседания Совета глав субъектов.

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Старший научный сотрудник РАНХиГС Александр Фиранчук отметил, что снижение поставок из Китая в РФ в прошлом месяце объясняется общим снижением экспорта из страны на 7,6 процента по сравнению с мартом 2023 года. Однако изученные детализированные данные по категориям продукции говорят о влиянии на поставки угрозы вторичных санкций — наиболее заметно снижение выражено в чувствительных с точки зрения ограничений товарных позициях, рассказал он.

Ранее стало известно, что совокупный экспорт Китая в Россию в марте сократился на 16 процентов, что стало первым снижением с середины 2022 года. Экономист Bloomberg Economics Russia Александр Исаков объяснил, что в условиях угрозы вторичных санкций российским импортерам приходится обращаться к услугам посредников в Средней Азии, что требует дополнительного времени и новых расходов.

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