Власти оценили рост ВВП России в начале 2025 года

ВВП России вырос в I квартале на 2,3 % с учетом календарного фактора февраля

Российская экономика продолжила расти в начале 2025 года, следует из материалов, опубликованных на сайте правительства по итогам совещания, которое провел вице-премьер РФ Александр Новак.

«По информации Минэкономразвития (МЭР), по итогам I квартала рост ВВП составил 2,3 процента с учетом календарного фактора февраля», — говорится в сообщении. Без исключения указанного фактора (високосного дня в прошлом году), рост показателя оценивали в ведомстве в 1,7 процента в годовом выражении.

Власти также отметили, что наиболее активно, увеличив выпуск продукции на 13 процентов, в январе-марте выросла отечественная машиностроительная отрасль.

В 2024 году российский ВВП вырос на 4,1 процента. В базовом сценарии МЭР на 2025-й прогнозируется его увеличение на уровне 2,5 процента, ожидания Банка России более консервативны, составляя 1-2 процента.