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14:48, 20 мая 2025Экономика

В России назвали приемлемый уровень инфляции

Глава РСПП Шохин: Годовая инфляция в пределах 9,9 % — приемлема для экономики РФ
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Годовая инфляция в пределах 9,9 процента является приемлемой для российской экономики, c однозначным темпом роста потребительских цен отечественные бизнесмены «готовы жить». Такое мнение высказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, его слова приводит ТАСС.

Важным условием для поддержания высокого уровня деловой активности в РФ он также назвал постепенное снижение ключевой ставки Центробанка (ЦБ), которая с октября 2024 года держится на рекордно высокой отметке в 21 процент годовых. В то же время двузначные темпы роста цен, которые в настоящее время фиксируются в стране, являются для представителей отечественного бизнеса проблемой, отметил он. «То есть 9,9 процента — это тот предел, который мы должны обеспечить», — пояснил Шохин.

При ключевой ставке в 15 процентов, отметил он, российские бизнесмены могли бы инвестировать денежные средства в ценные бумаги и облигации, а также выходить «с большей агрессивностью» на фондовый рынок. Сейчас же подобные возможности предпринимателей во многом сдерживает жесткая денежно-кредитная политика (ДКП) регулятора. «Ставка, конечно, должна быть чуть ниже», — заключил глава РСПП.

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Главным условием для постепенного ослабления ДКП в ЦБ назвали устойчивое замедление темпов роста потребительских цен, чего пока не прослеживается на внутреннем рынке. Согласно ожиданиям главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, пик инфляции в России придется на апрель-май 2025 года. Однако в дальнейшем динамика может вновь ускорится в июле на фоне очередной индексации тарифов ЖКХ, предупредила она.

Перейти к однозначной инфляции при таком раскладе удастся не раньше четвертого квартала. По прогнозу ЦБ, в октябре-декабре годовая инфляция в РФ опустится до 7-8 процентов. На этом фоне в ЦБ не исключили повышения ключевой ставки на следующем заседании совета директоров, которое состоится 6 июня.

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