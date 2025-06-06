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17:15, 6 июня 2025Экономика

В правительстве отреагировали на понижение ключевой ставки

Минэк: Для избежания переохлаждения экономики важно своевременно снижать ставку
Вячеслав Агапов

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Для избежания переохлаждения экономики России снижать ключевую ставку важно своевременно. Так отреагировали на смягчение Центробанком денежно-кредитной политики (ДКП) в Министерстве экономического развития (Минэк), сообщает РБК.

По словам представителей ведомства, кредитные условия в стране сейчас фактически остаются жесткими.

«С учетом продолжающегося замедления инфляции, как в недельном, так и в месячном выражении реальная ключевая ставка в настоящее время существенно выше по сравнению с началом года», — добавили в правительстве.

В начале июня глава ведомства Максим Решетников отметил, что текущая динамика роста потребительских цен свидетельствует о рисках переохлаждения национальной экономики. В последние время недельная динамика инфляции почти не отличается от месячной статистики. В разгар весны недельные темпы роста цен укладывались в диапазон 3-4 процентов. Для переохлаждения экономики характерны невысокие или околонулевые темпы роста ВВП, а также снижение объема внутреннего производства и доходов бюджета. При подобных условиях инфляция обычно начинает замедляться.

На заседании совета директоров 6 июня Центральный Банк (ЦБ) России принял решение понизить ключевую ставку до 20 процентов. Решение оправдало прогнозы аналитиков, которые предполагали скорое смягчение ДКП.

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