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11:56, 30 июня 2025Экономика

Греф назвал следующий год непростым для бизнеса

Греф заявил, что 2026 год не будет простым для российских банков
Дмитрий Воронин

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Следующий год не будет простым для российского бизнеса и банков, поэтому Сберу «нужно набрать хорошую форму, чтобы не разочаровать инвесторов» в 2026-м. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе годового общего собрания акционеров.

По его словам, «первая половина 26-го года уже сейчас как минимум видна». Греф отметил, что многое в этой связи будет зависеть от геополитики, динамики роста ВВП и ставок Центрального банка (ЦБ).

Снижения ключевой ставки в России в ближайшие месяцы ожидают практически все эксперты. При этом отмечается, что из-за инфляционных рисков оно не будет слишком быстрым.

Что касается банков, то в связи с жесткой денежно-кредитной политикой ЦБ рост сектора замедлился. По мнению гендиректора рейтингового агентства АКРА Владимира Гусакова, чистая прибыль кредитных организаций окажется ниже прошлогодних рекордных значений.

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