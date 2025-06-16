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09:41, 16 июня 2025Экономика

Российским банкам посоветовали не ждать рекордной прибыли

АКРА: В 2025 году российские банки заработают меньше, чем в 2024 году
Кирилл Луцюк

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Высокая ключевая ставка сказалась на темпах роста банковского сектора России. Об этом предупредил генеральный директор рейтингового агентства АКРА Владимир Гусаков. Его процитировало РИА Новости.

По его мнению, в 2025 году чистая прибыль банковского сектора, вероятнее всего, окажется ниже тех рекордных значений, которые фиксировались в прошлом году.

В конце марта сообщалось, что в феврале прибыль банковского сектора снизилась до 214 миллиардов рублей. В январе речь шла о 286 миллиардах.

По мнению председателя комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, в 2025 году российские банки получат более скромную прибыль, чем в 2024-м. Причиной такой динамики станет ужесточение регулирования, на которое пошел регулятор. В свою очередь, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина спрогнозировала, что в 2025 году прибыль российских банков в 2025 году может составить от 3 до 3,5 триллиона рублей.

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