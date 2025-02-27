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11:01, 27 февраля 2025Экономика

Предсказана прибыль российских банков в 2025 году

Набиуллина: Прибыль банков РФ в 2025 году может составить 3-3,5 трлн рублей
Дмитрий Воронин

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Прибыль российских банков в 2025 году может составить от 3 до 3,5 триллиона рублей, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Ее слова приводит РИА Новости.

«По нашим обновленным прогнозам, прибыль банков в этом году будет меньше прошлогодней», — сказала глава регулятора на ежегодной встрече Ассоциации банков России с руководством ЦБ. Уточняется, что предсказанные уровни показателя позволят увеличивать капитал банков и поддерживать кредитование экономики.

В первом месяце 2025-го прибыль российских банков выросла месяц к месяцу в полтора раза, до 286 миллиардов рублей, но к январю прошлого года, когда отечественные кредитные организации заработали 352 миллиарда рублей, она сократилась сразу на 20 процентов.

По итогам 2024 года российские банки в совокупности нарастили прибыль до 3,8 триллиона рублей без учета поступлений от «дочек». Такой результат стал рекордным второй год подряд (в 2023-м достиг 3,3 триллиона) и совпал с верхней границей анонсированного ранее диапазона.

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