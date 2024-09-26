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12:48, 26 сентября 2024Экономика

Российские банки второй год подряд получат рекордную прибыль

Зампред ЦБ подтвердила актуальность прогноза о рекордной прибыли банков России

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Прибыль российских банков по итогам 2024 года ожидается на уровне 3,3-3,8 триллиона рублей, подтвердила зампред Банка России Ольга Полякова. Об этом сообщает «Прайм».

Представитель регулятора ответила утвердительно на вопрос журналистов об актуальности прогноза ЦБ, повысившего ожидания чистой прибыли кредитных организаций с прежних 3,1-3,6 триллиона.

Ранее отмечалось, что рост корпоративного бизнеса остается выше ожиданий начала года, что в совокупности с его текущим высоким качеством вероятно позволит банкам РФ второй год подряд получить рекордную прибыль. В отсутствие новых шоков она может вырасти до 3,8 триллиона рублей, писал «Интерфакс».

Прибыль российских банков достигла в 2023 году максимальных за всю историю 3,3 триллиона рублей. Добиться такого результата им удалось благодаря восстановлению основных доходов, существенного сокращения расходов на резервы и получения значительных доходов от валютной переоценки.

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      Дмитрий Воронин
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