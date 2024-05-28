Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:19, 28 мая 2024Экономика

Прибыль российских банков снова выросла

Прибыль российских банков в январе-апреле 2024 года превысила 1,2 трлн рублей

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Прибыль российских банков снова растет, показывая соответствующую динамику даже в сравнении с показателями рекордного для отрасли прошлого года, следует из презентации ЦБ РФ, опубликованной на сайте регулятора. В январе-апреле показатель составил 1,203 триллиона рублей, превзойдя показанные за аналогичный период 2023-го 1,105 триллиона.

В апреле кредитные организации РФ увеличили чистую прибыль до 305 миллиардов рублей, что на 13 процентов больше зафиксированных в марте 270 миллиардов и более чем на треть превышает прибыль за апрель в 2023 году в 224 миллиардов рублей.

При этом, отмечается в материалах, количество прибыльных банков в прошлом месяце снизилось до 249 с 255 в марте, а их доля от общего числа банков сократилась на два процентных пункта, до 78 процентов.

Ранее стало известно, что прибыль российских банков достигла в 2023 году рекордных 3,3 триллиона рублей. Получить такой результат им удалось за счет восстановления основных доходов, существенного сокращения расходов на резервы и получения значительных доходов от валютной переоценки.

Как отмечал на фоне этого глава комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, объем прибыли банков практически совпал с расходами бюджета РФ на образование и здравоохранение.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      Премьер Бельгии обозначил границы применения оружия ВСУ

      Клава Кока раскрыла секрет стройности

      Названы основные тренды в соцсетях

      Популярный российский блогер развеял миф о заработках на телевидении

      Глава РАН заявил о пристальном внимании к уголовным делам против ученых

      В зоне СВО задействовали новейший передвижной диспетчерский пункт

      Центробанк сообщил о новом аргументе в пользу повышения ставки

      Раскрыто лучшее упражнение от головной боли

      Излюбленный курорт россиян в Азии захотел возобновить прямое авиасообщение

      В Татарстане активистке дали условный срок за дискредитацию Российской армии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше