Прибыль российских банков снова выросла

Прибыль российских банков в январе-апреле 2024 года превысила 1,2 трлн рублей

Прибыль российских банков снова растет, показывая соответствующую динамику даже в сравнении с показателями рекордного для отрасли прошлого года, следует из презентации ЦБ РФ, опубликованной на сайте регулятора. В январе-апреле показатель составил 1,203 триллиона рублей, превзойдя показанные за аналогичный период 2023-го 1,105 триллиона.

В апреле кредитные организации РФ увеличили чистую прибыль до 305 миллиардов рублей, что на 13 процентов больше зафиксированных в марте 270 миллиардов и более чем на треть превышает прибыль за апрель в 2023 году в 224 миллиардов рублей.

При этом, отмечается в материалах, количество прибыльных банков в прошлом месяце снизилось до 249 с 255 в марте, а их доля от общего числа банков сократилась на два процентных пункта, до 78 процентов.

Ранее стало известно, что прибыль российских банков достигла в 2023 году рекордных 3,3 триллиона рублей. Получить такой результат им удалось за счет восстановления основных доходов, существенного сокращения расходов на резервы и получения значительных доходов от валютной переоценки.

Как отмечал на фоне этого глава комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, объем прибыли банков практически совпал с расходами бюджета РФ на образование и здравоохранение.