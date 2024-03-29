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17:47, 29 марта 2024Экономика

Центробанк России получил прибыль впервые с 2016 года

Прибыль ЦБ РФ в 2023 году составила 140 миллиардов рублей

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Российский Центробанк впервые с 2016 года получил прибыль, составившую 140,4 миллиарда рублей, следует из отчета регулятора.

В материалах отмечается, что основным фактором ее формирования после шести лет убытков стала положительная переоценка ценных бумаг, данные по которым годом ранее уводили финансовый результат в минус. Доходы Банка России в 2023 году составили 859,3 миллиарда рублей (в 2022-м — 541 миллиард), расходы — 718,9 миллиарда рублей (в прошлом году — 1,3 триллиона).

По закону получение прибыли не является целью деятельности Банка России. Три четверти заработанного после уплаты налогов и сборов ЦБ перечислит в федеральный бюджет, а остальное остается в его распоряжении, чтобы в том числе быть направленным на покрытие образовавшихся ранее убытков, указывается в сообщении.

Ранее стало известно, что прибыль российских банков превысила в 2023 году отметку в три триллиона рублей, достигнув в итоге рекордных 3,3 триллиона. Получить такой результат им удалось за счет восстановления основных доходов, существенного сокращения расходов на резервы и получения значительных доходов от валютной переоценки.

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      Дмитрий Воронин
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