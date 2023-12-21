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19:43, 21 декабря 2023Экономика

Чистая прибыль российских банков превысила 3 триллиона рублей

ЦБ: чистая прибыль российских банков с начала года составила 3,2 трлн рублей

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

С начала года чистая прибыль российских банков выросла до 3,2 триллиона рублей. Об этом сказано в ежемесячном отчете Центробанка о развитии банковского сектора страны.

Однако совокупный доход будет примерно на 0,3 триллиона рублей ниже из-за отрицательной переоценки облигаций федерального займа (ОФЗ) через капитал, минуя прибыль, объясняет регулятор. В ноябре чистая прибыль банков составила 268 миллиардов рублей против 256 миллиардов в октябре.

По итогам 11 месяцев 2023 года количество прибыльных банков составило 285 организаций (88 процентов) с долей в активах сектора 99 процентов. В ноябре средства граждан в банках выросли на 2,1 процента по сравнению с 1,4 процента в октябре. Высокие ставки стимулируют рост сбережений и возврат наличных в банки, указано в отчете.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что российская банковская система, которая является кровеносной системой экономики страны, абсолютно здорова. Она отметила, что благодаря реформам в последние годы регулятор не выделял банкам деньги, а система, наоборот, сама помогала экономике — реструктурировала кредиты и людям, и компаниям. Всего с 2013 года Банк России вывел с рынка 452 недобросовестных и нежизнеспособных банка, а 15 игроков прошли финансовое оздоровление.

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      Мария Грушко
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