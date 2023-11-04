Набиуллина рассказала о здоровье банковской системы России

Глава ЦБ Набиуллина назвала банковскую систему РФ абсолютно здоровой

В настоящее время российская банковская система, которая является кровеносной системой экономики страны, абсолютно здорова. Такое мнение выразила глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина, выступая на просветительском марафоне в рамках выставки «Россия», передает РИА Новости.

Она отметила, что до «оздоровления» регулятор был вынужден отозвать большое количество лицензий и помочь некоторым банкам, что вызывало серьезное сопротивление. Набиуллина напомнила, что в 90-е в системе из-за достаточно простого регулирования было много криминальных организаций и в то же время слабых банков, у которых не было собственного капитала.

Глава ЦБ заключила, что благодаря реформам в последние годы регулятор не выделял банкам деньги, а система, наоборот, сама помогала экономике — реструктурировала кредиты и людям, и компаниям. Всего с 2013 года Банк России вывел с рынка 452 недобросовестных и нежизнеспособных банка, а 15 игроков прошли финансовое оздоровление.

Ранее эксперты подсчитали, что в 2023 году российские банки могут получить рекордную чистую прибыль более чем в 2,6 триллиона рублей.