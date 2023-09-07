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12:38, 7 сентября 2023Экономика

Российским банкам пообещали рекордную прибыль

АКРА: российские банки в 2023 году почти наверняка получат рекордную прибыль

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Российские банки могут получить в 2023 году рекордную чистую прибыль в 2,6 триллиона рублей и более, со ссылкой на обзор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) сообщает РБК. Эксперты сочли вероятность обновления рекорда очень высокой.

Предыдущий максимум был достигнут на отметке в 2,37 триллиона в 2021 году. По итогам 2022 года прибыль российских банков резко снизилась до 203 миллиардов рублей, а уже за первые шесть месяцев 2023-го, как сообщал ЦБ, составила 1,7 триллиона. В материале говорится о чистой прибыли в два триллиона в первом полугодии.

Одной из причин изменений стало то, что доход банков от операций с иностранной валютой в январе-июне 2023 года составил почти 800 миллиардов рублей, тогда как в первом полугодии прошлого года был зафиксирован убыток в размере 1,3 триллиона.

«Даже при нейтральном результате операций на валютном рынке сохранение способности кредитных организаций к получению процентного и комиссионного дохода в объеме, сопоставимом с показателем первого полугодия текущего года, позволит сектору показать прибыль свыше 2,6 триллиона», — говорится в обзоре. В опубликованном 6 сентября обзоре банковского сектора Банк России сообщил, что она наверняка превысит отметку в 2,4 триллиона рублей.

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    Дмитрий Воронин
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