Прибыль российских банков в 2022 году резко рухнула
Чистая прибыль российского банковского сектора по итогам 2022 года резко рухнула, составив 203 миллиарда рублей, следует из обзора Центробанка (ЦБ) «О развитии банковского сектора Российской Федерации в декабре 2022 года». Это почти в 12 раз меньше, чем по итогам 2021 года с прибылью в 2,4 триллиона рублей. Отчет опубликован на сайте регулятора.
Такой финансовый результат оказался худшим с кризисного 2015 года. Однако во втором полугодии банкам удалось компенсировать рекордные убытки начала года. Чистая прибыль в декабре оказалась втрое выше, чем за аналогичный период 2021 года — в этот месяц банки заработали 342 миллиарда рублей. Аналитики регулятора отмечают, что достичь таких показателей удалось в том числе из-за валютной переоценки от ослабления рубля.
При этом отыграть потери начала года смогли не все банки. Так, по итогам года примерно треть кредитных организаций оказались убыточными. Доля прибыльных банков в секторе по итогам года составила 77 процентов против 98 процентов в прошлом году, речь идет более чем о 270 финансовых учреждениях. Несмотря на общие положительные показатели, полученная прибыль в 2022 году распределена между банками неравномерно, уточнил регулятор.
За год чистые процентные доходы банков составили 4,19 триллиона рублей, увеличившись по сравнению с тем же периодом годом ранее на 2,9 процента, а чистые комиссионные доходы выросли на 5,7 процента, до 1,62 триллиона рублей. Вслед за ростом бизнеса операционные расходы банков увеличились на 7 процентов, до 2,74 триллиона рублей.
Итоговый результат оказался лучше прогнозов Центробанка — в ноябре в регуляторе сомневались в способности российских банков получить прибыль по итогам года.