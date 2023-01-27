Прибыль российских банков в 2022 году резко рухнула

ЦБ: по итогам 2022 года прибыль российских банков составила 203 миллиарда рублей

Чистая прибыль российского банковского сектора по итогам 2022 года резко рухнула, составив 203 миллиарда рублей, следует из обзора Центробанка (ЦБ) «О развитии банковского сектора Российской Федерации в декабре 2022 года». Это почти в 12 раз меньше, чем по итогам 2021 года с прибылью в 2,4 триллиона рублей. Отчет опубликован на сайте регулятора.

Такой финансовый результат оказался худшим с кризисного 2015 года. Однако во втором полугодии банкам удалось компенсировать рекордные убытки начала года. Чистая прибыль в декабре оказалась втрое выше, чем за аналогичный период 2021 года — в этот месяц банки заработали 342 миллиарда рублей. Аналитики регулятора отмечают, что достичь таких показателей удалось в том числе из-за валютной переоценки от ослабления рубля.

При этом отыграть потери начала года смогли не все банки. Так, по итогам года примерно треть кредитных организаций оказались убыточными. Доля прибыльных банков в секторе по итогам года составила 77 процентов против 98 процентов в прошлом году, речь идет более чем о 270 финансовых учреждениях. Несмотря на общие положительные показатели, полученная прибыль в 2022 году распределена между банками неравномерно, уточнил регулятор.

За год чистые процентные доходы банков составили 4,19 триллиона рублей, увеличившись по сравнению с тем же периодом годом ранее на 2,9 процента, а чистые комиссионные доходы выросли на 5,7 процента, до 1,62 триллиона рублей. Вслед за ростом бизнеса операционные расходы банков увеличились на 7 процентов, до 2,74 триллиона рублей.

Итоговый результат оказался лучше прогнозов Центробанка — в ноябре в регуляторе сомневались в способности российских банков получить прибыль по итогам года.