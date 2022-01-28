Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Прибыль российских банков побила рекорд

ЦБ РФ: чистая прибыль российских банков в 2021 году составила 2,4 триллиона рублей

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Чистая прибыль российских банков в 2021 году побила рекорд, достигнув 2,4 триллиона рублей. Результат прошлого года почти на 50 процентов лучше результата 2020-го, когда показатель составлял 1,6 триллиона рублей, следует из информационно-аналитической публикации «О развитии банковского сектора Российской Федерации», подготовленной Центральным банком.

Достижению высоких показателей способствовал рост объема бизнеса и чистых процентных и комиссионных доходов на 15 и 20 процентов соответственно, говорится в документе. Кроме того, внесли свой вклад и низкие расходы на резервы после значительны соответствующих трат кризисного 2020 года.

Материалы по теме:
Ход турецкого. Эрдоган восстал против законов экономики. Как успешная страна стала жертвой валютного эксперимента?
Ход турецкого.Эрдоган восстал против законов экономики. Как успешная страна стала жертвой валютного эксперимента?
4 января
«Чтобы не стать посмешищем на весь мир» Почему российские власти против запрета криптовалют вопреки позиции ЦБ?
«Чтобы не стать посмешищем на весь мир»Почему российские власти против запрета криптовалют вопреки позиции ЦБ?
24 января

Операционные расходы вслед за ростом бизнеса также выросли, однако доходы от основной деятельности все же увеличивались быстрее. Доля прибыльных банков в секторе по итогам года составила 98 процентов, речь идет более чем о 300 финансовых учреждениях. Основная часть прибыли, больше 85 процентов, приходится на системно значимые кредитные организации.

В 2022 году, по оценкам аналитиков, повторить рекорд финучреждениям не удастся. Совокупная чистая прибыль российских банков по итогам нынешнего года составит 2,1-2,3 триллиона рублей, считают в рейтинговом агентстве «Эксперт РА». Превзойти прошлогодние показатели банки не смогут из-за замедления кредитования, роста стоимости риска и более дорогого фондирования (привлечения средств) на фоне роста ставок, полагают специалисты.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
В Госдуме рассказали об условиях перехода на четырехдневную рабочую неделю
«Спартак» упустил преимущество в два мяча в первом матче при новом тренере
Порошенко заподозрили в попытке сорвать расследование дела о госизмене
Найден способ победить борщевик
Описана возможная роль Китая в конфликте России и НАТО
В Кремле рассказали о составе пула журналистов на Олимпиаде в Пекине
Минцифры выступило против запрета криптовалют в России
Названа дата выхода новой игры Кодзимы на ПК
Дзюба и Кержаков обратились к Медведеву после его выхода в финал Australian Open
Популярный рэпер похвастался новыми часами за 236 миллионов рублей
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter