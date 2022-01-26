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Российским банкам предсказали снижение прибыли

«Эксперт РА»: прибыль российских банков в 2022 году составит 2,1-2,3 триллиона рублей

Фото: Shutterstock

Совокупная чистая прибыль российских банков в 2022 году будет ниже ожидаемого уровня 2021 года и составит 2,1-2,3 триллиона рублей, предсказали аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА», пишет РБК.

В 2021 году, по оценкам специалистов, банки заработали максимальную за всю современную историю российского рынка сумму — 2,4-2,5 триллиона рублей. Данных по чистой прибыли за весь прошлый год Центрального банка пока нет, однако регулятор ранее тоже прогнозировал результат на уровне 2,5 триллиона рублей. За 11 месяцев сектор заработал 2,24 триллиона рублей. Превзойти прошлогодние показатели банки не смогут из-за замедления кредитования, роста стоимости риска и более дорогого фондирования (привлечения средств) на фоне роста ставок, полагают специалисты.

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Отметка в 2,1-2,3 триллиона будет достигнута при реализации базового сценария, который не предполагает введения жестких карантинных ограничений и исходит из сохранения санкционного давления «на текущем уровне». В этом варианте темпы роста экономики замедлятся до 2,5-2,8 процента по сравнению с 4,3 в прошлом году, инфляция к концу года замедлится до 5-6 процентов.

Не исключают аналитики и негативного сценария, при котором финансовый результат сектора может составить два триллиона рублей или даже снизиться до уровня кризисного 2020-го — 1,6 триллиона рублей. Такое развитие событий возможно при ужесточении санкции и введении серьезных ограничений из-за коронавируса. Реализация пессимистичных прогнозов возможна с вероятностью до 40 процентов. Темпы роста ВВП России в негативном сценарии будут околонулевыми, а инфляция не опустится ниже шести процентов.

По итогам 2021 года инфляция составила 8,39 процента. Согласно оценкам аналитиков, опрошенных «Лентой.ру», в 2022 году она снизится. Минимальное значение, озвученное специалистами, — четыре процента годовых, максимальное — шесть процентов. Трое аналитиков спрогнозировали инфляцию в 4,5-5 процентов. Среднее значение — пять процентов. Рост ВВП, по прогнозам международной страховой компании Euler Hermes, по итогам 2022 года составит три процента.

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Платон Щукин
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