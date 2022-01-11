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Аналитики предсказали инфляцию к концу года

Аналитики оценили в пять процентов уровень инфляции в России к концу 2022 года

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В 2022 году россиян ожидает значительное замедление инфляции, которая приблизится к докризисному уровню. По мнению опрошенных «Лентой.ру» аналитиков, основными причинами станут меры, принятые финансовыми властями, в том числе резкое повышение ключевой ставки до 8,5 процента.

Минимальное значение, озвученное специалистами, — четыре процента годовых, максимальное — шесть процентов. Трое аналитиков спрогнозировали инфляцию в 4,5-5 процентов. Среднее значение — пять процентов.

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«Наибольшее снижение мы ждем по продовольственному сегменту — прогноз на конец 2022 года 5,5 процента год к году, после ожидаемых 10,5 процента на конец 2021 года. Снижение будет достигнуто за счет мер властей по защите внутреннего рынка от импортируемой инфляции, а также на фоне улучшения ситуации в сельском хозяйстве. Способствовать торможению инфляции также будет высокая база 2021 года», — отметил главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов.

Александр Бахтин из «БКС Мир инвестиций» считает, что на показатели инфляции в России повлияют перебои с поставками в мире и сохранение высоких темпов роста цен в странах с развитой экономикой. Павел Журавлев из «Ренессанс Кредита» обращает внимание на инфляционные ожидания населения, которые зачастую влияют на рост цен больше, нежели объективные факторы.

Руководитель отдела макроэкономического анализа «Финама» Ольга Беленькая уверена, что 2022-й станет годом снижения инфляции по всему миру, и этот тренд отразится на России. Также собеседники «Ленты.ру» назвали вероятное, по их мнению, значение ключевой ставки Центробанка к концу декабря. Минимальное равнялось семи процентам, максимальное — десяти процентам.

Год назад специалисты предсказывали рост цен на 3,5 процента по итогам 2021 года и ключевую ставку на уровне 4,2 процента. В реальности инфляция достигла 8,4 процента, ключевая ставка равняется 8,5 процента.

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Платон Щукин
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