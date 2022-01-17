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Ожидания от российской экономики снизились

Euler Hermes: российская экономика в 2022 году вырастет на три процента

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Международная страховая компания Euler Hermes снизила ожидания от российской экономики. По мнению ее аналитиков, представленному в прогнозе (есть в распоряжении «Ленты.ру»), рост ВВП России по итогам 2022 года составит 3 процента вместо озвученных в прежних оценках 3,3 процента.

Понижена и оценка роста экономики в 2021 году: с 4,5 до 4 процентов. Главными причинами снижения обоих показателей стало ухудшение ожиданий по экспорту энергоносителей и геополитическая напряженность.

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Глобальная экономика, согласно подсчетам Euler Hermes, по итогам 2022 года вырастет на 4,1 процента, при этом рост будет неравномерным из-за увеличивающегося разрыва между богатыми и бедными странами. Богатые обеспечат более половины прироста — впервые со времен мирового кризиса 2008-2009 годов.

ВВП США и еврозоны врастут на 3,9 и 4,1 процента соответственно, Китая — на 5,2 процента (после 8,1 процента в 2021-м). Главным драйвером всеобщего роста станет развитие международной торговли на фоне снятия коронавирусных ограничений.

При этом рост ВВП обернется повышенной инфляцией — как минимум до конца первой половины года она будет превосходить целевые уровни центробанков большинства стран. Еще одним препятствием для восстановления мировой экономики может стать преждевременное сворачивание государственной поддержки.

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Платон Щукин
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