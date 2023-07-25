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13:33, 25 июля 2023Экономика

Слабый рубль принес российским банкам рекордную прибыль

Российские банки заработали рекордные 1,7 триллиона рублей за первое полугодие 2023 года

Фото: Александра Левчук / ТАСС

Российские банки за первые шесть месяцев 2023 года заработали рекордные 1,7 триллиона рублей, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на презентацию Центробанка (ЦБ).

Банки за первые полгода 2023-го заработали больше, чем за весь 2020 год (1,6 триллиона рублей). За весь 2019 год финансовые организации смогли заработать 1,7 триллиона рублей. Рекорд прибыли был установлен в 2021 году — тогда она составила 2,36 триллиона рублей.

В июне чистая прибыль банков составила 314 миллиарда рублей, при том что около половины (153 миллиарда рублей) принесли доходы от валютной переоценки на фоне ослабления рубля. За этот месяц рубль снизился на семь процентов.

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Около 30 миллиардов рублей прибыли составили доходы от ценных бумаг, 33 миллиарда — дивиденды от дочерних компаний. Отмечается, что основная прибыль банков снизилась с 250 миллиарда рублей в мае до 125 миллиардов в июне.

В начале торгов на Мосбирже курс доллара составлял 90,39 рубля, евро опустился ниже 100 рублей впервые с 14 июля (99,96 рубля).

По состоянию на 13:18 по московскому времени курс доллара составляет 90 рублей евро составляет 99,55 рубля.

Ранее Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования заявлял, что ослабление рубля угрожает росту российской экономики и может повлечь за собой снижение потребительского и инвестиционного спроса.

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    Мария Черкасова
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