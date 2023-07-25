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09:55, 25 июля 2023Экономика

Курс евро опустился ниже 100 рублей

Курс евро на Мосбирже опустился ниже 100 рублей впервые с середины июля
СюжетКурс доллара:

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

Курс евро в начале торгов на Мосбирже 25 июля опускался ниже 100 рублей впервые с 14 июля, следует из данных площадки.

По состоянию на 7:04 по московскому времени европейская валюта снижалась до 99,96 рубля (минус 54 копейки к предыдущему закрытию). Курс доллара в это время торговался по 90,39 рубля (минус 0,14 копейки). По состоянию на 09:44 евро стоит 100,04 рубля, доллар — 90,22 рубля.

19 июля курс евро достиг 102,74 рубля, что стало новым максимумом с марта 2022 года.

Курс доллара от TradingView

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) предупредил, что слабый рубль подрывает базу для того роста российской экономики, который наблюдался в начале 2023 года.

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