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18:21, 20 ноября 2023Экономика

В Совфеде призвали «умерить пыл» рекордно заработавших банков

Сенатор Артамонов призвал «умерить пыл» банков РФ, увеличивших прибыль в 10 раз
Анатолий Артамонов

Анатолий Артамонов. Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Сенатор Анатолий Артамонов заявил о наличии у властей резерва для того, чтобы «умерить пыл» российских банков, получивших в 2023 году прибыль в десять раз большую, чем в предыдущем. Об этом сообщает «Прайм».

По словам Артамонова, в течение первых двух десятилетий XXI века руководившего Калужской областью, объем прибыли банков практически совпал с расходами федерального бюджета на образование и здравоохранение в 2024 году. Глава комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам пояснил, что речь идет о необходимости найти для указанных целей «правильные инструменты», поскольку «банковская система — это основа всей жизнедеятельности, и нельзя ее нарушить».

«Аккуратно можно вполне какие-то меры принять для того, чтобы были, что называется, и волки сыты, и овцы целы», — прокомментировал он собственный призыв.

Ранее стало известно, что российские банки в 2023 году могут получить рекордную прибыль, которую специалисты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) предварительно оценили в сумму свыше 2,6 триллиона рублей. ЦБ, в свою очередь, не стал продлевать для банков ряд послаблений, заканчивающих свое действие в 2023 году. Регулятор отметил наличие у них достаточной финансовой устойчивости, с учетом которой дальнейшее применение мер поддержки снижает мотивацию банков к самостоятельному управлению рисками.

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      Дмитрий Воронин
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