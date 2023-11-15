ЦБ решил не продлевать некоторые послабления для банков

Банк России решил мотивировать банки непродлением некоторых послаблений

Банк России решил не продлевать для банков ряд послаблений, заканчивающих свое действие в 2023 году, говорится в сообщении регулятора. В первой половине текущего года ЦБ уже прекращал срок действия некоторых решений о поддержке кредитных организаций, принятых на фоне санкционного вала в 2022-м.

В этот раз в Центробанке отметили, что российские банки обладают сейчас достаточной финансовой устойчивостью и высокой прибыльностью, поэтому дальнейшая применение мер поддержки снижает их мотивацию к самостоятельному управлению рисками. в то же время там пообещали продолжить «интеграцию в регулирование отдельных стратегических решений, которые учитывают влияние блокировки активов, уроки кризиса и текущую национальную специфику».

Среди мер, заканчивающих свое действие, в частности, названы послабления по условиям соблюдения норматива краткосрочной ликвидности, неприменение вычета из капитала, повышенных коэффициентов риска и резервов для сделок по выкупу акций у нерезидентов, решивших продать свой российский бизнес. Также в оговоренный срок завершится разрешение на учет прибыли в капитале при выкупе до 31 декабря 2023 года собственных еврооблигаций без их формального аннулирования.

Ранее стало известно, что российские банки в 2023 году могут получить рекордную прибыль, которую специалисты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) предварительно оценили в сумму «свыше 2,6 триллиона рублей».